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Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
Государственная
В клинике 44 врача
Адреса
- +7 (4212) 323 916 , бухгалтерия
- +7 (4212) 328 205 , юрист
- +7 (4212) 306 937 , отдел кадров
ул. Запарина, 76
- +7 (4212) 328 982, регистратура
ул. Пушкина, 3
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Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет
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Стаж 13 лет / Врач первой категории
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