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Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
0.0
Рейтинг

Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации

Государственная
В клинике 44 врача
Адреса
ул. Запарина, 76
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Пушкина, 3
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Ким Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Елена Владимировна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Григорьева Анна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Анна Федоровна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Фролова Вероника Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролова Вероника Львовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Постоловская Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Постоловская Наталья Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Надешкина Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Надешкина Марина Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Ковалева Полина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Полина Викторовна

Хирург
Стаж 7 лет
Хирург
Стаж 7 лет
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Васильева Татьяна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Татьяна Игоревна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Покрашенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Покрашенко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Василенко Евгений Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Василенко Евгений Александрович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Тетюшина Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тетюшина Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Шарипова Зульфия Адисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шарипова Зульфия Адисовна

Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лецкина Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лецкина Татьяна Васильевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 45 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 45 лет
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Алехина Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алехина Людмила Дмитриевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Балыкова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балыкова Ольга Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Боликова Тамара Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боликова Тамара Тимофеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Ванеева Алина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ванеева Алина Николаевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач второй категории
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Волосюк Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волосюк Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Гречанин Сергей Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гречанин Сергей Дмитриевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Беляева Яна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беляева Яна Викторовна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
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Ильинская Александра Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильинская Александра Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Злобина Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Злобина Елена Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Трусова Анастасия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трусова Анастасия Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Иванова Евгения Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Евгения Петровна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
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Яныгина Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яныгина Евгения Валерьевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Коростелева Валентина Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коростелева Валентина Антоновна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
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Кузнецова Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Татьяна Леонидовна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Левченко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Наталья Николаевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Никишина Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никишина Наталья Евгеньевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Свищева Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свищева Марина Алексеевна

Психотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Психотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Степанова Дина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Дина Васильевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стецко Диана Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стецко Диана Альбертовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Тагильцева Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тагильцева Ирина Викторовна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тарасова Анна Валерьяновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Анна Валерьяновна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Фарахутдинова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фарахутдинова Марина Викторовна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шульмина Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульмина Елена Валерьевна

Кардиолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Климкина Юлия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Климкина Юлия Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бровчук Андрей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бровчук Андрей Иванович

Мануальный терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Дорофеева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорофеева Наталья Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
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Килихевич Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Килихевич Наталья Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лисогурская Нина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лисогурская Нина Григорьевна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Каменецкая Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каменецкая Анастасия Евгеньевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Зотина Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зотина Елена Васильевна

Педиатр, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кулагина Светлана Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулагина Светлана Васильевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Симоненко Галина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Симоненко Галина Ивановна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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