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  3. Лихачева Елена Александровна
Лихачева Елена Александровна
6.0
0

Лихачева Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
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