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Женская консультация Центрального района
Государственная
В клинике 29 врачей
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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