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Женская консультация Центрального района
0.0
Рейтинг

Женская консультация Центрального района

Государственная
В клинике 29 врачей
Адреса
ул. Запарина, 8
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Ковалева Тамара Даниловна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ковалева Тамара Даниловна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Заболотная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Заболотная Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Редько Марина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Редько Марина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гнилицкая Людмила Глебовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гнилицкая Людмила Глебовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Молодцова Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Молодцова Лариса Юрьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Чилюмова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чилюмова Наталья Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Карепина Вероника Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карепина Вероника Романовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Кузенкова Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузенкова Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Вихрева Оксана Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вихрева Оксана Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бондарь Галина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарь Галина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пиховская Ванда Гунаровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пиховская Ванда Гунаровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Аукадиева Антонина Федоровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Аукадиева Антонина Федоровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Наделяева Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наделяева Ольга Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Заболотная Ольга Алексанровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заболотная Ольга Алексанровна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
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Бланкова Любовь Александровна 
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бланкова Любовь Александровна 

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Ротарь Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ротарь Юлия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Прядко Ксения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прядко Ксения Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Трегубова Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трегубова Нина Михайловна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Черенкова Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черенкова Галина Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Нестеренко Раиса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестеренко Раиса Алексеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Фролова Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролова Наталья Алексеевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Афонькина Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Афонькина Татьяна Сергеевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Батурина Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батурина Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Перекальская Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перекальская Наталья Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лихачева Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихачева Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Плаксий Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плаксий Светлана Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бережная Татьяна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бережная Татьяна Григорьевна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Левушкина Татьяна Борисовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Левушкина Татьяна Борисовна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Селиверстова Лира Анатольевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Селиверстова Лира Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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