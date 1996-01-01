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Герасимец Ольга Анатольевна
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Герасимец Ольга Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Стоматология", квалификация "Врач-стоматолог", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Стоматология», квалификация "Врач-стоматолог", ХГМИ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология детская", квалификация "Врач-стоматолог детский", ГОУ ДПО ДВГМУ Росзрава, 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", квалификация "Врач стоматолог-терапевт", в КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2016 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2016-2021гг.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - стоматолог, стоматолог-терапевт, "Голливуд", с 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Консультация детей
Стоматолог
350 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
0 отзывов

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