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Герасимец Ольга Анатольевна
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0
Герасимец Ольга Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Стоматология", квалификация "Врач-стоматолог", 1996 г. окончания.
Интернатура по специальности «Стоматология», квалификация "Врач-стоматолог", ХГМИ, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология детская", квалификация "Врач-стоматолог детский", ГОУ ДПО ДВГМУ Росзрава, 2009 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая", квалификация "Врач стоматолог-терапевт", в КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2016 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2016-2021гг.
Сертификат "Стоматология детская", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2014-2019 гг.
Действующий сертификат "Стоматология терапевтическая", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2017-2022 гг.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - стоматолог, стоматолог-терапевт, "Голливуд", с 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Консультация детей
Стоматолог
350 р
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
0 отзывов
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