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  3. Лунина Марина Петровна
Лунина Марина Петровна
6.0
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Лунина Марина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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