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  3. Любченко Наталья Владимировна
Любченко Наталья Владимировна
6.0
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Любченко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, менеджер по специальности "Сестринское дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
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