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  3. Мадалиев Олим Исломжонович
Мадалиев Олим Исломжонович
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Мадалиев Олим Исломжонович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский институт имени Абдули ибни Сино, Педиатрия, 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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