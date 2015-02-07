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Маруга Галина Геннадьевна
6.0
0
Маруга Галина Геннадьевна
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Среднее профессиональное образование, Операционное дело, №0727180186756, 07.02.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
0 отзывов
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