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  3. Маруга Галина Геннадьевна
Маруга Галина Геннадьевна
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Маруга Галина Геннадьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Среднее профессиональное образование, Операционное дело, №0727180186756, 07.02.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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