  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Меделец Алла Викторовна
Меделец Алла Викторовна
6.0
0

Меделец Алла Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Ворошиловградское мед.училище, Сестринское дело, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи