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  3. Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
5.0
Рейтинг

Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича

Государственная
В клинике 340 врачей
Адреса
Инфекционный корпус
ул. Прогрессивная, 2Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Центральный корпус
ул. Прогрессивная, 6
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Егорова Светлана Викторовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Егорова Светлана Викторовна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ибодуллоев Хуршед Убайдуллоевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ибодуллоев Хуршед Убайдуллоевич

Хирург
Стаж 22 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 22 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Спицын Семен Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Спицын Семен Константинович

Уролог-андролог
Стаж 5 лет
Уролог-андролог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Ерега Елена Петровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ерега Елена Петровна

Гематолог, Онколог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гематолог, Онколог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Шкилев Роман Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шкилев Роман Владимирович

Уролог, Хирург
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Уролог, Хирург
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Гаврилина Дина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилина Дина Николаевна

Психиатр, Психолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Воронова Лилия Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронова Лилия Владиславовна

Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
Нефролог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Глонин Александр Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Глонин Александр Юрьевич

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Масликов Анатолий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Масликов Анатолий Владимирович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Быстрова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстрова Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог), Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Драницына Ангелина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Драницына Ангелина Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Казанцева Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Евгения Ивановна

Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Педиатр, Врач ЛФК, Аллерголог-иммунолог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Бекасова Анжелика Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бекасова Анжелика Викторовна

Гематолог, Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гематолог, Онколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ильева Виолетта Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильева Виолетта Григорьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Катарева Марина Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Катарева Марина Валентиновна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Лущекова Ирина Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лущекова Ирина Вячеславовна

Педиатр, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
Педиатр, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
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Принимает детей
Кукшинова Мария Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кукшинова Мария Владимировна

Гематолог
Стаж не указан
Гематолог
Стаж не указан
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Кутья Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кутья Галина Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Блохин Георгий Русланович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блохин Георгий Русланович

Педиатр, Уролог, Хирург
Стаж 3 года
Педиатр, Уролог, Хирург
Стаж 3 года
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Принимает детей
Шестакова Юлия Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шестакова Юлия Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зоц Ирина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зоц Ирина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Грибанов Александр Георгиевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибанов Александр Георгиевич

Педиатр, Хирург, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Педиатр, Хирург, Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Марочко Наталья Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Марочко Наталья Владимировна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Винниченко Олег Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Винниченко Олег Владимирович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Уролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Козлова Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Козлова Елена Александровна

Педиатр, Ревматолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Ревматолог
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Беспалова Анна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Беспалова Анна Евгеньевна

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Авясова Александра Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Авясова Александра Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, МРТ-эксперт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, МРТ-эксперт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Солоденко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солоденко Наталья Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Жилинков Павел Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жилинков Павел Анатольевич

Педиатр, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Педиатр, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Ананьев Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ананьев Олег Владимирович

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Принимает детей
Копачевская Кристина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копачевская Кристина Андреевна

Инфекционист, Педиатр
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
Инфекционист, Педиатр
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Мешков Алексей Владимирович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мешков Алексей Владимирович

Хирург, Торакальный хирург, Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
Хирург, Торакальный хирург, Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бублик Ирина Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бублик Ирина Михайловна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зайцева Ирина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Ирина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Грибанова Оксана Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Грибанова Оксана Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Гончарова Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гончарова Елена Владимировна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Костенко Василий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Костенко Василий Николаевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гандуров Сергей Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гандуров Сергей Геннадьевич

Хирург, Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Горбаренко Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбаренко Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Нефролог, Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сова Владимир Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сова Владимир Викторович

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Еремина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремина Елена Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шувалов Игорь Сергеевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шувалов Игорь Сергеевич

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Старкова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старкова Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Авраменко Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авраменко Наталья Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Андреева Наталья Игнатьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Наталья Игнатьевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Веклич Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Веклич Елена Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Самущева Оксана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самущева Оксана Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Просвирина Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Просвирина Ирина Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ермолаева Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолаева Валентина Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Стороженко Максим Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стороженко Максим Степанович

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Боуфалова Марина Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боуфалова Марина Львовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Васильева Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Надежда Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Глазкова Галина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазкова Галина Георгиевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Грибова Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибова Анастасия Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Димидова Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димидова Виктория Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач второй категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Дяталан Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дяталан Юлия Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Пучкова Юлия Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пучкова Юлия Львовна

Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пучков Юрий Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пучков Юрий Борисович

Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сеймо Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сеймо Раиса Михайловна

Лаборант
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Лаборант
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Сергеева Зинаида Максимовна
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Сергеева Зинаида Максимовна

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Тищенко Ирина Сергеевна
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Тищенко Ирина Сергеевна

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Нараев Михаил Сергеевич

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Черенцова Ольга Валерьевна
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Черенцова Ольга Валерьевна

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Глушкова Татьяна Андреевна
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Глушкова Татьяна Андреевна

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Николаенко Светлана Уразбаевна
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Николаенко Светлана Уразбаевна

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Шешукова Инна Владимировна
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Шешукова Инна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Григорьева Нина Сергеевна
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Григорьева Нина Сергеевна

Эндоскопист
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Принимает детей
Свиридова Валерия Павловна
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Свиридова Валерия Павловна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Тислюк Евгения Валерьевна
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Тислюк Евгения Валерьевна

Травматолог-ортопед
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Принимает детей
Макарова Ольга Борисовна
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Макарова Ольга Борисовна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Степаненко Людмила Борисовна
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Степаненко Людмила Борисовна

Медицинская сестра (брат)
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Фомичева Лариса Владимировна
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Фомичева Лариса Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Громашова Татьяна Викторовна
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Громашова Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Присяжнюк Елена Сергеевна
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Присяжнюк Елена Сергеевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Илюхина Александра Витальевна
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Илюхина Александра Витальевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Саидахмедов Илхом Собитович
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Саидахмедов Илхом Собитович

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Принимает детей
Косимов Бунёд Набишер угли
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Косимов Бунёд Набишер угли

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Погорелова Виктория Игоревна
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Погорелова Виктория Игоревна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Громакова Анна Владимировна
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Громакова Анна Владимировна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Принимает детей
Михеева Елена Савельевна
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Михеева Елена Савельевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Кантемирова Наталья Петровна
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Кантемирова Наталья Петровна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Климова Анна Владимировна
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Климова Анна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Кулакова Татьяна Павловна
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Кулакова Татьяна Павловна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Кантимирова Анасатсия Леонтьевна
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Кантимирова Анасатсия Леонтьевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Андриянова Светлана Сергеевна
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Андриянова Светлана Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
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Галиева Ольга Сергеевна
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Галиева Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Клушина Альбина Михайловна
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Клушина Альбина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Лукина Ирина Леонидовна
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Лукина Ирина Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
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Судакова Елена Петровна
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Судакова Елена Петровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Шильникова Елена Юрьевна
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Шильникова Елена Юрьевна

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Кинева Надежда Яковлевна
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Кинева Надежда Яковлевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Анищенко Ксения Валентиновна
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Анищенко Ксения Валентиновна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Козлова Галина Николаевна
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Козлова Галина Николаевна

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Медицинская сестра (брат)
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Ковальчук Любовь Иосифовна
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Ковальчук Любовь Иосифовна

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Баранова Елена Александровна
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Баранова Елена Александровна

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Бофонова Ирина Кондратьевна
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Бофонова Ирина Кондратьевна

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Медицинская сестра (брат)
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Веснина Людмила Алексеевна
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Веснина Людмила Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Таран Олеся Анатольевна
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Таран Олеся Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
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Медицинская сестра (брат) по массажу
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Шулаева Марина Юрьевна
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Шулаева Марина Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Михалко Ольга Михайловна
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Михалко Ольга Михайловна

Медицинская сестра (брат) по массажу
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Медицинская сестра (брат) по массажу
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Прошина Галина Сергеевна
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Прошина Галина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
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Канашкина Лариса Алексеевна
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Канашкина Лариса Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Корпусенко Ольга Алексеевна
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Корпусенко Ольга Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Дема Ольга Викторовна
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Дема Ольга Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Банникова Марина Александровна
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Банникова Марина Александровна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Корсун Оксана Александровна
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Корсун Оксана Александровна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Мусатова Юлия Викторвна
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Мусатова Юлия Викторвна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
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Абросимова Надежда Семеновна
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Абросимова Надежда Семеновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 40 лет
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Незатаенко Виктория Аркадьевна
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Незатаенко Виктория Аркадьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Операционная медицинская сестра (брат)
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Меделец Алла Викторовна
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Меделец Алла Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 34 года
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Новоселова Галина Алексеевна
6.0
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Новоселова Галина Алексеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Операционная медицинская сестра (брат)
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Чистенко Елена Васильевна
6.0
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Чистенко Елена Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 27 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 27 лет
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Пугачева Елена Сергеевна
6.0
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Пугачева Елена Сергеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Баженова Юлия Евгеньевна
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Баженова Юлия Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Принимает детей
Гора Юлия Валентиновна
6.0
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Гора Юлия Валентиновна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж 32 года
Медицинская сестра перевязочной
Стаж 32 года
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Самойлова Виктория Алексеевна
6.0
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Самойлова Виктория Алексеевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
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Кузьменко Кристина Валерьевна
6.0
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Кузьменко Кристина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Федораш Ирина Михайловна
6.0
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Федораш Ирина Михайловна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 30 лет
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Тимофеева Виктория Леонидовна
6.0
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Тимофеева Виктория Леонидовна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Столетняя Любовь Григорьевна
6.0
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Столетняя Любовь Григорьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 37 лет
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Шалахова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
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Шалахова Ольга Юрьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
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Малюгина Татьяна Владимировна
6.0
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Малюгина Татьяна Владимировна

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Принимает детей
Усачев Максим Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Усачев Максим Сергеевич

Хирург
Стаж 5 лет
Хирург
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Омельченко Ольга Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Омельченко Ольга Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
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Лор (оториноларинголог)
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Принимает детей
Колесников Александр Николаевич
6.0
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6.0 из 10
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Колесников Александр Николаевич

Педиатр, Хирург
Стаж 5 лет
Педиатр, Хирург
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Бабий Дарья Павловна
6.0
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6.0 из 10
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Бабий Дарья Павловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Шевцова Светлана Владимировна
6.0
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Шевцова Светлана Владимировна

Педиатр
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Педиатр
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Принимает детей
Красилова Мария Александровна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Красилова Мария Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Черевко Ольга Сергеевна
6.0
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Черевко Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Кузнецова Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Кузнецова Анастасия Андреевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 10 лет
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Бондаренко Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Бондаренко Ольга Алексеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Евтюхова Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Евтюхова Юлия Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Майстренко Евгения Альбертовна
6.0
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Майстренко Евгения Альбертовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Мамунина Алла Васильевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Мамунина Алла Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Соколова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Соколова Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Доркина Инна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Доркина Инна Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Казаринова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Казаринова Наталья Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Неупокоева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Неупокоева Наталья Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Кузьмина Оксана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Кузьмина Оксана Валерьевна

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бевз Людмила Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Бевз Людмила Валерьевна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
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Щелканова Татьяна Эдгардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Щелканова Татьяна Эдгардовна

Педиатр, Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Наделяева Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Наделяева Елена Ивановна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
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Трубичкина Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Трубичкина Евгения Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Тропивской Андрей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тропивской Андрей Михайлович

Педиатр, Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мартыненко Дарьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Мартыненко Дарьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Пилипенко Алёна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Пилипенко Алёна Алексеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Ложкин Валерий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ложкин Валерий Сергеевич

Педиатр, Хирург
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Хирург
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Куликова Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Куликова Юлия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Зарецкий Владимир Тимофеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Зарецкий Владимир Тимофеевич

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ткаченко Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Ткаченко Людмила Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Митяев Павел Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Митяев Павел Васильевич

Уролог, Зав. отделением
Стаж 41 год
Уролог, Зав. отделением
Стаж 41 год
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Принимает детей
Скретнев Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Скретнев Александр Сергеевич

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рябцева Елена Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Рябцева Елена Вячеславовна

Гематолог, Онколог
Стаж не указан
Гематолог, Онколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Дягилев Игорь Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Дягилев Игорь Витальевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Бабий Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Бабий Наталья Алексеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Марченко Татьяна Никитична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Марченко Татьяна Никитична

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Ващенко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Ващенко Татьяна Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Тришина Татьяна Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Тришина Татьяна Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
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Николаев Алексей Михайлович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Николаев Алексей Михайлович

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Галынина Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Галынина Людмила Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Тарасова Ирина Анатольевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Тарасова Ирина Анатольевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зенюкова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Зенюкова Татьяна Владимировна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Принимает детей
Протасова Инна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Протасова Инна Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Кучеренко Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Кучеренко Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Королева Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королева Елена Геннадьевна

Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Горбатко Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Горбатко Татьяна Алексеевна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ри Артем Радиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ри Артем Радиславович

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Каракаш Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Каракаш Ирина Владимировна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Принимает детей
Царненко Ольга Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Царненко Ольга Степановна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рыбакова Наталья Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Рыбакова Наталья Антоновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Алексеенко Нина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Алексеенко Нина Васильевна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ворожбит Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Ворожбит Татьяна Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Черепкова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Черепкова Анна Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Абрамова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Абрамова Елена Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ваваева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Ваваева Ольга Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
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Тромбачев Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Тромбачев Александр Викторович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Илюшина Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Илюшина Ольга Викторовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
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Котлярова Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Котлярова Екатерина Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Шитько Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Шитько Юлия Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Климова Оксана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Климова Оксана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Полознякова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Полознякова Светлана Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Юсуфова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Юсуфова Елена Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Филиппова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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отзывов

Филиппова Ольга Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Байбакова Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Байбакова Татьяна Михайловна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Бугаева Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бугаева Татьяна Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Знаменский Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Знаменский Максим Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Чеканов Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Чеканов Сергей Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рыбачук Николай Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Рыбачук Николай Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Похиль Константин Анатольевич
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Похиль Константин Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Дудукалова Елена Александровна
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Дудукалова Елена Александровна

Бактериолог
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Бактериолог
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Принимает детей
Иванова Валентина Ильинична
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Иванова Валентина Ильинична

Бактериолог
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Бактериолог
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Кретова Александра Лаврентьевна
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Кретова Александра Лаврентьевна

Бактериолог
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Васильева Наталья Юрьевна
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Васильева Наталья Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Принимает детей
Перевозкина Ольга Семеновна
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Перевозкина Ольга Семеновна

Бактериолог
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Бактериолог
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Принимает детей
Жук Ирина Ефимовна
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Жук Ирина Ефимовна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Принимает детей
Щеголева Ирина Евгеньевна
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Щеголева Ирина Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Принимает детей
Рокуш Светлана Сергеевна
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Рокуш Светлана Сергеевна

Зав. лабораторией, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. лабораторией, Бактериолог
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Принимает детей
Галкин Сергей Игоревич
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Галкин Сергей Игоревич

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Мосунова Нина Павловна
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Мосунова Нина Павловна

Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Киселева Светлана Сергеевна
6.0
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Киселева Светлана Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Востокова Ирина Борисовна
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Востокова Ирина Борисовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зеляк Ирина Валерьевна
6.0
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Зеляк Ирина Валерьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Иванов Иван Евгеньевич
6.0
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Иванов Иван Евгеньевич

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Горнова Ольга Ивановна
6.0
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Горнова Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Расковалова Елена Александровна
6.0
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Расковалова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Оганесян Лариса Сейрановна
6.0
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Оганесян Лариса Сейрановна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Малагина Татьяна Валерьевна
6.0
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Малагина Татьяна Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Змеевец Татьяна Владимировна
6.0
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Змеевец Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Телепнева Регина Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Телепнева Регина Сергеевна

Инфекционист
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Инфекционист
Стаж не указан
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Принимает детей
Колодезнова Евгения Александровна
6.0
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Колодезнова Евгения Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Семенова Оксана Анатольевна
6.0
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Семенова Оксана Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Штоколова Ирина Анатольевна
6.0
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Штоколова Ирина Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Сахатская Радмила Игоревна
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Сахатская Радмила Игоревна

Фельдшер
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Фельдшер
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Брылева Александра Олеговна
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Брылева Александра Олеговна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Кот Виолетта Сергеевна
6.0
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Кот Виолетта Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Никитина Виктория Александровна
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Никитина Виктория Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Ходько Екатерина Алексеевна
6.0
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Ходько Екатерина Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Батомункуева Бальжима Дашиевна
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Батомункуева Бальжима Дашиевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач второй категории
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач второй категории
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Баженова Татьяна Андреевна
6.0
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6.0 из 10
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Баженова Татьяна Андреевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Винниченко Ольга Станиславовна
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Винниченко Ольга Станиславовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач второй категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач второй категории
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Джукаева Татьяна Викторовна
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Джукаева Татьяна Викторовна

Онколог, Терапевт
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Онколог, Терапевт
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Принимает детей
Ивайловская Наталия Витальевна
6.0
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Ивайловская Наталия Витальевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кудрина Ольга Николаевна
6.0
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Кудрина Ольга Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Смицкая Галина Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Смицкая Галина Анатольевна

Терапевт, Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Терапевт, Медицинская сестра перевязочной
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Лысенко Марина Анатольевна
6.0
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Лысенко Марина Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Молявкина Ольга Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Молявкина Ольга Юрьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Петухова Елена Николаевна
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Петухова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Потылицына Маргарита Юрьевна
6.0
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Потылицына Маргарита Юрьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Прусская Лариса Николаевна
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Прусская Лариса Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Статейкина Валентина Петровна
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Статейкина Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Целоусова Лариса Александровна
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Целоусова Лариса Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шитикова Татьяна Иннокентьевна
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Шитикова Татьяна Иннокентьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Лопатникова Александра Николаевна
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Лопатникова Александра Николаевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Шуваева Дарима Кимовна
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Шуваева Дарима Кимовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Чекурда Екатерина Сергеевна
6.0
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Чекурда Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Горшков Киррил Дмитриевич
6.0
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6.0 из 10
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Горшков Киррил Дмитриевич

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Минкова Ольга Суреновна
6.0
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Минкова Ольга Суреновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Покаместова Евгения Валентиновна
6.0
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Покаместова Евгения Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Морозова Ольга Константиновна
6.0
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Рейтинг
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Морозова Ольга Константиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Сенаторова Наталья Андреевна
6.0
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Сенаторова Наталья Андреевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Ставцев Дмитрий Сергеевич
6.0
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Ставцев Дмитрий Сергеевич

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Лан-Шин-Пин Ксения Геннадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Лан-Шин-Пин Ксения Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Кропачев Виталий Николаевич
6.0
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Кропачев Виталий Николаевич

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Принимает детей
Рыжакова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Рыжакова Татьяна Васильевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Розвезева Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Розвезева Екатерина Александровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
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Паршина Елена Ильясовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Паршина Елена Ильясовна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
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Принимает детей
Олещук Оксана Петровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Олещук Оксана Петровна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Лобковская Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Лобковская Юлия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Васнева Татьяна Викторовна
6.0
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Рейтинг
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Васнева Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Тотонина Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Тотонина Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Табашнюк Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Табашнюк Мария Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Колдаева Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Колдаева Елена Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Матвеева Лариса Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Матвеева Лариса Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Утюжникова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Утюжникова Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Королева Ирина Владимировна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Королева Ирина Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Гробов Евгений Сергеевич
6.0
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6.0 из 10
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Гробов Евгений Сергеевич

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Овчинникова Анна Константиновна
6.0
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6.0 из 10
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Овчинникова Анна Константиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Тромбачева Виктория Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Тромбачева Виктория Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
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Феоктистов Николай Евгеньевич
6.0
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6.0 из 10
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Феоктистов Николай Евгеньевич

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Принимает детей
Бархатова Елена Ильинична
6.0
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6.0 из 10
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Бархатова Елена Ильинична

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Гудыменко Игорь Юрьевич
6.0
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6.0 из 10
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Гудыменко Игорь Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Гаркун Ольга Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Гаркун Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
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Егорова Светлана Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Егорова Светлана Владимировна

Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кузьмичёва Ирина Елиферевна
6.0
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6.0 из 10
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Кузьмичёва Ирина Елиферевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
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Савелкова Татьяна Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Савелкова Татьяна Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
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Погорелова Оксана Николаевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Погорелова Оксана Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Медведева Евгения Владимировна
6.0
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