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- Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
Государственная
В клинике 340 врачей
Адреса
Инфекционный корпус
ул. Прогрессивная, 2Б
- +7 (4212) 910 424, доб. 2, стол справок
- +7 (4212) 910 432, отдел кадров
- +7 (4212) 475 693, приёмное отделение
Центральный корпус
ул. Прогрессивная, 6
- +7 (4212) 910 429, приемное отделение
- +7 (4212) 910 413, приемная главного врача
- +7 (4212) 910 424, стол справок
- +7 (4212) 910 446, онко-гематологическое отделение
- +7 (4212) 910 438, педиатрическое отделение №2
- +7 (4212) 910 436, ортопедическое отделение
- +7 (4212) 910 420, хирургическое отделение
- +7 (4212) 910 415, доб. 1, педиатрическое отделение №1
- +7 (4212) 910 484, администрация отдела платных услуг
- +7 (4212) 910 421, эндоскопическое отделение
- +7 (4212) 910 441, паталогоанатомическое отделение
- +7 (4212) 910 416, лаборатория
- +7 (4212) 475 688, УЗИ
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж не указан
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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