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Мельникова Раиса Тихоновна
6.0
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Мельникова Раиса Тихоновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Анжеро-Сулженское медицинское училище, Лечебное дело 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат)
По запросу
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