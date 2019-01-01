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Могильникова Светлана Геннадьевна
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0
Могильникова Светлана Геннадьевна
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специализации "Трансфузиология" №0127241692484, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Станция переливания крови
ул. Волочаевская, 46
Консультация взрослых
Трансфузиолог
По запросу
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