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Станция переливания крови
0.0
Рейтинг

Станция переливания крови

Государственная
В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Волочаевская, 46
1-й этаж
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Прием донаров
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Рожков Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рожков Евгений Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
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Бакулина Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакулина Анна Юрьевна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гринчук Екатерина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гринчук Екатерина Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Давидович Майя Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давидович Майя Александровна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Кривоносова Надежда Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривоносова Надежда Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
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Лахова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лахова Елена Анатольевна

Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Могильникова Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Могильникова Светлана Геннадьевна

Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Найденова Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Найденова Марина Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Понасенко Марина Августовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понасенко Марина Августовна

Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Токарева Наталия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токарева Наталия Сергеевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
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Хомичук Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хомичук Татьяна Викторовна

Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Чупахина Яна Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чупахина Яна Эдуардовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Юрьева Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрьева Екатерина Николаевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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