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Станция переливания крови
Государственная
В клинике 13 врачей
Адреса
ул. Волочаевская, 46
1-й этаж
- +7 (4212) 238 290
- +7 (4212) 758 685, главный врач
- +7 (4212) 366 039, регистратура донорского отдела
- +7 (4212) 484 096, приемная
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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