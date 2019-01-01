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Наринская Анна Валерьевна

Наринская Анна Валерьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • 2013 - 2019 – ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет», специальность «Лечебное дело», диплом с отличием.
  • 2019 - 2021 – Ординатура в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Терапия».
  • 2021 - Первичная переподготовка в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специальности «Скорая медицинская помощь».
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Терапевт
1500 р

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