Наринская Анна Валерьевна
Принимаю взрослых.
Мои профессиональные навыки:
• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с сопутствующими заболеваниями терапевтического профиля, а именно:
- гипертоническая болезнь,
- ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенные ангиопластика коронарных артерий со стентированием, коронарное шунтирование),
- дислипидемии,
- хроническая сердечная недостаточность,
- нарушения ритма сердца,
- врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.
• Снятие и описание электрокардиограммы (ЭКГ)
• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов терапевтического профиля, а именно:
- заболевания респираторной системы (острые инфекции верхних дыхательных путей, внебольничные пневмонии и другие),
- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, желчнокаменная болезнь и другие патологии),
- обострение некоторых
Мои профессиональные навыки:
• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с сопутствующими заболеваниями терапевтического профиля, а именно:
- гипертоническая болезнь,
- ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенные ангиопластика коронарных артерий со стентированием, коронарное шунтирование),
- дислипидемии,
- хроническая сердечная недостаточность,
- нарушения ритма сердца,
- врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.
• Снятие и описание электрокардиограммы (ЭКГ)
• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов терапевтического профиля, а именно:
- заболевания респираторной системы (острые инфекции верхних дыхательных путей, внебольничные пневмонии и другие),
- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, желчнокаменная болезнь и другие патологии),
- обострение некоторых
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1800 р
Терапевт
1800 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Терапевт
1500 р