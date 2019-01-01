Наринская Анна Валерьевна

Принимаю взрослых.

Мои профессиональные навыки:

• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с сопутствующими заболеваниями терапевтического профиля, а именно:

- гипертоническая болезнь,

- ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенные ангиопластика коронарных артерий со стентированием, коронарное шунтирование),

- дислипидемии,

- хроническая сердечная недостаточность,

- нарушения ритма сердца,

- врожденные и приобретенные пороки сердца и другие патологии.

• Снятие и описание электрокардиограммы (ЭКГ)

• Амбулаторное лечение и наблюдение пациентов терапевтического профиля, а именно:

- заболевания респираторной системы (острые инфекции верхних дыхательных путей, внебольничные пневмонии и другие),

- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, желчнокаменная болезнь и другие патологии),

- обострение некоторых