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Никитина Екатерина Олеговна
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Никитина Екатерина Олеговна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
0 отзывов
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