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Николаенко Светлана Уразбаевна
6.0
0
Николаенко Светлана Уразбаевна
Медицинская сестра (брат) - регистратор
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Уссурийское мед.училище, Акушерское дело, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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