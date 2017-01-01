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  3. Николаева Ирина Константиновна
Николаева Ирина Константиновна
6.0
0

Николаева Ирина Константиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ, Сестринское дело, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
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