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  3. Перегудова Лариса Владимировна
Перегудова Лариса Владимировна
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Перегудова Лариса Владимировна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Лабораторная диагностика, 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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