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Петрова Марина Николаевна
6.3
4
Петрова Марина Николаевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва
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