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Городская поликлиника №15
Государственная
В клинике 37 врачей
Адреса
ул. Ульяновская, 156
- +7 (4212) 592 330, гл. врач
- +7 (4212) 592 331, приемная гл. врача
- +7 (4212) 592 351, терапевтическая регистратура
- +7 (4212) 592 341, педиатрическая регистратура
- +7 (4212) 530 536, регистратура рентген-отделения
- +7 (4212) 592 340, касса
- +7 (924) 102 93 02, круглосуточная горячая линия
- +7 (4212) 592 349, зав. стоматологическим отделением
- +7 (4212) 592 344, регистратура гинекологического отделения
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 2 года
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Стаж 38 лет
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Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей