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Городская поликлиника №15
5.4
Рейтинг

Городская поликлиника №15

Государственная
В клинике 37 врачей
Адреса
ул. Ульяновская, 156
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Колодная Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодная Светлана Николаевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Гурина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурина Елена Владимировна

Гинеколог
Стаж 15 лет
Гинеколог
Стаж 15 лет
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Гори Людмила Андреевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гори Людмила Андреевна

Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
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Галушко Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галушко Наталья Александровна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
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Трусиков Максим Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трусиков Максим Сергеевич

Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
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Леушкин Юрий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леушкин Юрий Николаевич

Уролог
Стаж 38 лет
Уролог
Стаж 38 лет
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Куржавский Виктор Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куржавский Виктор Владимирович

Рентгенолог, МРТ-эксперт
Стаж не указан
Рентгенолог, МРТ-эксперт
Стаж не указан
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Былкова Татьяна Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Былкова Татьяна Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Тузлаева Светлана Анатольевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тузлаева Светлана Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
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Макодзеба Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макодзеба Татьяна Дмитриевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
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Сеченов Александр Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сеченов Александр Михайлович

Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Тишкина Марина Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тишкина Марина Геннадьевна

Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж не указан
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Юлдашев Хусанбой Абдухалимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Юлдашев Хусанбой Абдухалимович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Карепанов Игорь Станиславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карепанов Игорь Станиславович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Петрова Марина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петрова Марина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Соловьева Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соловьева Наталья Анатольевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
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Гавшина Анна Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гавшина Анна Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Пак Андрей Николаевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пак Андрей Николаевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Доржиева Аюна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доржиева Аюна Олеговна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шахун Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахун Светлана Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Иванова Инна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Инна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гуринова Лия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуринова Лия Ивановна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Щербак Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербак Ольга Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Иванова Надежда Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Надежда Андреевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Перелыгина Нина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перелыгина Нина Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Зыблева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыблева Наталья Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Турушева Мария Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турушева Мария Викторовна

Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан
Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан
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Низамов Дмитрий Шакирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Низамов Дмитрий Шакирович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Синякова Алия Нигметуловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синякова Алия Нигметуловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Клочко Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочко Наталья Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Львов Александр Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Львов Александр Евгеньевич

Кардиолог, Терапевт, Гериатр
Стаж не указан
Кардиолог, Терапевт, Гериатр
Стаж не указан
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Золотарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Золотарева Ольга Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Березовская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березовская Наталья Викторовна

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
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Киприянова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киприянова Елена Александровна

Гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Ланюга Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ланюга Татьяна Леонидовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Базарнова Галина Соломоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базарнова Галина Соломоновна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан
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Щирова Марина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щирова Марина Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей

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