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Пильтяй Александр Витальевич

Пильтяй Александр Витальевич

Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медико-психологический Центр Кодирования
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу

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