Пильтяй Александр Витальевич

Врач психиатр-нарколог высшей категории. Обладает высоким уровнем профессионализма, опытом более 30 лет работы в сфере психиатрии-наркологии и реабилитации пациентов в зависимостями. Владеет техниками НЛП, активно применяет их на практике для избавления пациентов от пристрастия к сигаретам и алкоголю. Стаж в профессии более 30 лет