Пильтяй Александр Витальевич
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Врач психиатр-нарколог высшей категории. Обладает высоким уровнем профессионализма, опытом более 30 лет работы в сфере психиатрии-наркологии и реабилитации пациентов в зависимостями. Владеет техниками НЛП, активно применяет их на практике для избавления пациентов от пристрастия к сигаретам и алкоголю. Стаж в профессии более 30 лет
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу