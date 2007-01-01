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  3. Подборнова Татьяна Владимировна
Подборнова Татьяна Владимировна
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Подборнова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское Базовое Медицинское училище, Сестринское дело, 1994 г. окончания.
  • Хабаровский Государственный Медицинский колледж, специальность "Организация сестринского дела", 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Территориальная аттестационная комиссия МЗ ХК
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
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