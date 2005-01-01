  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Покотило Оксана Валерьевна
Покотило Оксана Валерьевна

Покотило Оксана Валерьевна

Терапевт, Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2005 г.
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура по специальности "Терапия", 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗХК (г. Хабаровск) по специальности "Клиническая фармакология", 2011г.
Курсы повышения квалификации
  • Периодическая аккредитация по специальности "Клиническая фармакология " на базе ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, 2022г.
  • Периодическая аккредитация по специальности "Терапия" на базе ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, 2022г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу

Похожие специалисты

Все врачи