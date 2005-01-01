Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Покотило Оксана Валерьевна
Покотило Оксана Валерьевна
Терапевт
,
Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2005 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура по специальности "Терапия", 2006 г.
Профессиональная переподготовка КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" МЗХК (г. Хабаровск) по специальности "Клиническая фармакология", 2011г.
Курсы повышения квалификации
Периодическая аккредитация по специальности "Клиническая фармакология " на базе ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, 2022г.
Периодическая аккредитация по специальности "Терапия" на базе ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, 2022г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Похожие специалисты
Добрынина
Ольга Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
Записаться
Колтунов
Сергей Семенович
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
Записаться
Исакова
Валерия Николаевна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону