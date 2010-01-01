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  3. Понамарёва Татьяна Николаевна
Понамарёва Татьяна Николаевна
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Понамарёва Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Бактериология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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