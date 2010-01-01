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Понамарёва Татьяна Николаевна
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Понамарёва Татьяна Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2017 г.
ИПКСЗ, Бактериология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
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