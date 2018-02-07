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  3. Пономаренко Людмила Романовна
Пономаренко Людмила Романовна
6.0
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Пономаренко Людмила Романовна

Фельдшер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Среднее профессиональное образование, Лабораторная диагностика, №0 72731 0085923, 07.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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