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Пономарева Елена Борисовна
6.0
0
Пономарева Елена Борисовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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