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Пономарева Елена Борисовна
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Пономарева Елена Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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