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Пучкова Юлия Львовна
6.0
0
Пучкова Юлия Львовна
Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, Педиатрия, 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
0 отзывов
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