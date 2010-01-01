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  3. Путяйкина Анна Анатольевна
Путяйкина Анна Анатольевна
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Путяйкина Анна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания
  • Интернатура, ДВГМУ, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по специальности «Препарирование корневого канала с использованием никель-титановых инструментов» (слушатель), 2010 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности «Эстетическая реставрация зубов» (слушатель) 2010 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности «Эффективное применение ультразвука в эндодонтии» (слушатель), 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Сентябрь 2011-Август 2012 гг., ассистент врача стоматолога, ООО"Доктор Стом".
  • Декабрь 2012-Декабрь 2013 гг., стоматолог- терапевт, ООО " Тирольская долина".
  • Декабрь 2013-Февраль 2014 гг., стоматолог- терапевт, ООО " Экас- Мед".
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
360 р
5 отзывов

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