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  3. Пузынина Наталья Геннадьевна
Пузынина Наталья Геннадьевна
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Пузынина Наталья Геннадьевна

Врач методист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1982 г.
  • Ординатура по специальности "Терапия", 1986 - 1988 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
0 отзывов

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