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Пятибрат Людмила Леонидовна
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Пятибрат Людмила Леонидовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая лабораторная диагностика, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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