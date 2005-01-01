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Пыж Ирина Владимировна
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Пыж Ирина Владимировна
Стоматолог-терапевт
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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