  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Демко Анна Павловна
Демко Анна Павловна
6.0
0

Демко Анна Павловна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология терапевтическая"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи