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  3. Рогозина Светлана Васильевна
Рогозина Светлана Васильевна
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Рогозина Светлана Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология терапевтическая" №0727180105304, 2019 г.
  • Сертификат, "Стоматология детская" №0727310084081, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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