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Регион

Государственная
В клинике 44 врача
Адреса
ул. Калинина, 76
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Калинина, 77
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Калинина, 122
1-й этаж
c 8:00 до 19:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Пан Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пан Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет
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Суханов Глеб Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суханов Глеб Сергеевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Князюк Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Князюк Светлана Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Резниченко Евгения Михайловна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Евгения Михайловна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Бородаенко Александр Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородаенко Александр Николаевич

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Сердюкова Кристина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сердюкова Кристина Сергеевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Кравчук Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кравчук Анна Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 6 лет
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Галёса Максим Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галёса Максим Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Галёса Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галёса Юлия Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
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Принимает детей
Галёса Семен Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галёса Семен Сергеевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Корыткин Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корыткин Андрей Викторович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поташ Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поташ Татьяна Анатольевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гармаев Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гармаев Дмитрий Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Брюханова Валентина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брюханова Валентина Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Галёса Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галёса Сергей Александрович

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ожегова Надежда Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ожегова Надежда Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Осипова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Осипова Наталья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рогозина Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогозина Светлана Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шилова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шилова Ирина Анатольевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Щёкин Артем Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Щёкин Артем Евгеньевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Гаврютина Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврютина Екатерина Андреевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Артеменко Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артеменко Наталья Васильевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Бирюкова Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Ирина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Гармаева Светлана Будажаповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гармаева Светлана Будажаповна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дагбаев Чингиз Цыдыпович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дагбаев Чингиз Цыдыпович

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Деркаченко Елена Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деркаченко Елена Рудольфовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дондокова Туяна Димчиковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дондокова Туяна Димчиковна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Карман Татьяна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карман Татьяна Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Козырева Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козырева Галина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мартыненко Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартыненко Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Мокеичева Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мокеичева Лидия Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Мыськин Геннадий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мыськин Геннадий Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Новикова Юлия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Юлия Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Осадчук Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осадчук Галина Петровна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Полякова Елена Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полякова Елена Тимофеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Рябцев Дмитрий Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рябцев Дмитрий Олегович

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Смолина Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смолина Александра Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Хамишина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хамишина Татьяна Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шпак Нина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Шпак Нина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Штельмах Мария Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Штельмах Мария Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Исаева Карина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исаева Карина Олеговна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Ванин Никита Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ванин Никита Сергеевич

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Колмаков Вадим Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колмаков Вадим Геннадьевич

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Дыбов Дмитрий Аркадьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дыбов Дмитрий Аркадьевич

Стоматолог
Стаж 5 лет
Стоматолог
Стаж 5 лет
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