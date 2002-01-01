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Розенталь Юлия Андреевна
6.2
1
Розенталь Юлия Андреевна
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специализации "Онкология", 2002 – 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика", ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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