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  3. Розенталь Юлия Андреевна
Розенталь Юлия Андреевна
6.2
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Розенталь Юлия Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специализации "Онкология", 2002 – 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика", ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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