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Самохвалова Наталья Сергеевна
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Самохвалова Наталья Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Педиатрия", 2018
Ординатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Оториноларингология", 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1550 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1550 р
0 отзывов
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