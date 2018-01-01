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  3. Самохвалова Наталья Сергеевна
Самохвалова Наталья Сергеевна
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Самохвалова Наталья Сергеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Педиатрия", 2018
  • Ординатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Оториноларингология", 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1550 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1550 р
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