  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Седова Лидия Ивановна
Седова Лидия Ивановна
6.0
0

Седова Лидия Ивановна

Фельдшер
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Чечено - Ингушское медицинское училище, лечебное дело, 1973 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Фельдшер
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи