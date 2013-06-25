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Сербина Светлана Васильевна
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Сербина Светлана Васильевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания.
  • Ординатура в РМАПО г. Москва, 2007 г. окончания.
  • Сертификат "Ортодонтия", КГБОУ ДПОИПКСЗ Хабаровского края от 25.06.2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия" г. Москва, 2008 г.
  • Семинар «Фокусы языка или VIP переговоры» Е. Спирица , г. Хабаровск, 28-29 марта 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Арппа Классик пародонтологическая клиника профессора Модиной Т.Н. г. Москва.
  • Дент-Арт-Восток «Тари Лэнд», «Тари Люкс» г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
500 р
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