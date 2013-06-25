Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сербина Светлана Васильевна
6.0
0
Сербина Светлана Васильевна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания.
Ординатура в РМАПО г. Москва, 2007 г. окончания.
Сертификат "Ортодонтия", КГБОУ ДПОИПКСЗ Хабаровского края от 25.06.2013 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия" г. Москва, 2008 г.
Семинар «Фокусы языка или VIP переговоры» Е. Спирица , г. Хабаровск, 28-29 марта 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Арппа Классик пародонтологическая клиника профессора Модиной Т.Н. г. Москва.
Дент-Арт-Восток «Тари Лэнд», «Тари Люкс» г. Хабаровск.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шарабарина
Нина Кузьминична
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Горбенко
Игорь Федорович
Стоматолог-ортодонт
5.8
1
Записаться
Войтенко
Ксения Вадимовна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...