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  3. Шалахова Ольга Юрьевна
Шалахова Ольга Юрьевна
6.0
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Шалахова Ольга Юрьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Николаевское-на-амуре медицинское училище, Операционное дело, 1987 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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