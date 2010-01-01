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Шепель Екатерина Сергеевна
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Шепель Екатерина Сергеевна

Нефролог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Терапии, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Нефрология, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Нефрология, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
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