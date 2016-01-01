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Шеремет Анастасия Николаевна
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Шеремет Анастасия Николаевна
Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
Врач-стоматолог, ООО "Доктор Стом", 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
600 р
0 отзывов
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