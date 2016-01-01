  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шеремет Анастасия Николаевна
Шеремет Анастасия Николаевна
6.3
0

Шеремет Анастасия Николаевна

Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
  • Врач-стоматолог, ООО "Доктор Стом", 2016 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
600 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи