Стоматолог-ортопед в Хабаровске

Стоматолог-ортопед занимается восстановлением зубов и их протезированием. Специализация данного врача - съемные, несъемные и условно-съемные способы восстановления зубов.



Стоматологи-ортопеды Хабаровска, помимо возвращения эстетического вида улыбки и реставрации изъянов зубов, восстанавливают и все функции зубов, в первую очередь способность полноценно и качественно пережевывать пищу. Они подготавливают рот к протезированию, снимает слепки для будущего производства зубным техником коронок, или протезов, устанавливают протез или восстанавливают зуб.



Стоматолог-ортопед предложит Вам несколько вариантов протезов:

- съемные протезы;

- условно-съемные (мосты, импланты, коронки, штифты);

- несъемные протезы.



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