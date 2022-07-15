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Шевко Алина Андреевна
6.0
0
Шевко Алина Андреевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2017 г. окончания.
Сертификат "Педиатрия", действителен по 15.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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