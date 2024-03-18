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Шишкин Алексей Юрьевич
6.0
0
Шишкин Алексей Юрьевич
Лаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 1118241920482 (клиническая лаб. диагностика) до 18.03.2024 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ДНК-Лаборатория
ул. Дзержинского, 4
0 отзывов
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