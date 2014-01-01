  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шохирева Екатерина Сергеевна
Шохирева Екатерина Сергеевна
6.0
0

Шохирева Екатерина Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Трансфузиология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология - реаниматология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи