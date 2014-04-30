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Пажитнова Татьяна Юрьевна
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Пажитнова Татьяна Юрьевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Высшее образование, Анестезиология и реаниматология, сертификат №127240110922 от 30.04.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
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