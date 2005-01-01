  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сидорова Лариса Анатольевна
Сидорова Лариса Анатольевна
6.3
2

Сидорова Лариса Анатольевна

Педиатр
Стаж 14 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи