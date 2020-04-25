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Симоненко Галина Ивановна
5.7
2

Симоненко Галина Ивановна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1966 г. окончания.
  • Сертификат "Хирургия", действителен по 08.02.2022 г.
  • Сертификат " Детская хирургия", действителен по 25.04.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва

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