Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Симоненко Галина Ивановна
5.7
2
Симоненко Галина Ивановна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1966 г. окончания.
Сертификат "Хирургия", действителен по 08.02.2022 г.
Сертификат " Детская хирургия", действителен по 25.04.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шкилев
Роман Владимирович
Уролог
,
Хирург
6.3
1
Записаться
Пелых
Дмитрий Александрович
Хирург
6.0
0
Записаться
Егорова
Мария Леонидовна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...