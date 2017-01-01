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  3. Слепаков Дмитрий Сергеевич
Слепаков Дмитрий Сергеевич
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Слепаков Дмитрий Сергеевич

Зубной техник
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специальность "Зубной техник", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация детей
Зубной техник
По запросу
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