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Слепаков Дмитрий Сергеевич
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Слепаков Дмитрий Сергеевич
Зубной техник
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специальность "Зубной техник", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация детей
Зубной техник
По запросу
0 отзывов
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