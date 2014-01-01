Смирнов Игорь Леонидович

Диагностика и лечение больных с неврологической патологией и симптоматикой при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрозо-артриты и др.) с использованием аппаратных методов лечения. Массажист, владение методиками восточного (тайского и китайского) классического массажа. Комплексное лечение, восстановление заболеваний позвоночника, межпозвоночных грыж, артрозы, пяточные шпоры, травмы - без операций