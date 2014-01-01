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Смирнов Игорь Леонидович
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Смирнов Игорь Леонидович

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1982-1988гг. - военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте
Курсы повышения квалификации
  • 2016г. - сертификация по неврологии, ИПКСЗ
Участие в ассоциациях
  • 2014-2016гг. - заявитель грантов в Иновационном центре "Фонд Сколково"
Опыт работы
  • 2006-2016гг. - врач невролог, ООО ЦТМ "Астрогенезис" (г. Брянск)
  • 2014-2016гг. - заведующая лабораторией кафедры общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов (г. Москва)
  • С 2017г. - врач невролог, массажист, ООО "Блюз-Денас-Центр"
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Адреса и стоимость приёма
Блюз-Денас-Центр
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
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Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
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