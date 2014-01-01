Смирнов Игорь Леонидович
Стаж 30 лет
Принимает детей
Диагностика и лечение больных с неврологической патологией и симптоматикой при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрозо-артриты и др.) с использованием аппаратных методов лечения. Массажист, владение методиками восточного (тайского и китайского) классического массажа. Комплексное лечение, восстановление заболеваний позвоночника, межпозвоночных грыж, артрозы, пяточные шпоры, травмы - без операций
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Массажист
По запросу
Рефлексотерапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
600 р
Массажист
По запросу
Рефлексотерапевт
550 р
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Вторичный приём детей
Массажист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1290 р
Рефлексотерапевт
1290 р
Мануальный терапевт
1290 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1090 р
Рефлексотерапевт
1090 р
Мануальный терапевт
1090 р
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